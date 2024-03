Wybory 2024. Burmistrz Wasilkowa zaprezentował swoją drużynę. Komitet "Nasz Wasilków Nasza Gmina" powalczy o mandaty w 15 okręgach

Jesteśmy pierwszym komitetem, który zarejestrował swojego kandydata na burmistrza Wasilkowa i zarazem jedynym, który ma swoich kandydatów we wszystkich piętnastu okręgach w wyborach do rady miejskiej - mówił we wtorek Adrian Łuckiewicz podczas konferencji przedstawiających swoją drużynę wyborczą.

Za najważniejsze osiągnięcia kończącej się kadencji komitet uważa wdrożenie karty wasilkowianina, wprowadzenie loterii PIT-owej. rozwój wewnętrznej komunikacji, jak też połączeń autobusowych z Białymstokiem w ramach Białostockiej Komunikacji Miejskiej, rozbudowę przedszkola Słonecznego.