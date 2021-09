Warsztaty dla dzieci i młodzieży w Teatrze Dramatycznym. Ruszyły zapisy

Zajęcia odbywają się w sprofilowanych wiekowo grupach dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Grupy liczą od 18 do 22 osób. Zapisy na zajęcia dla dzieci i młodzieży od 10 do 15 lat już ruszyły.

– Warsztaty teatralne to nie tylko cotygodniowe spotkania. Tak naprawdę uczestnicy otrzymują znacznie więcej: pozytywną energię, inspirację i motywację do walki o swoje marzenia. Bardzo szybko angażujemy się w zajęcia, ponieważ instruktor dzieli się z nami swoją pasją, tworząc wspaniałą atmosferę, która sprawia, że wspólna praca przynosi niesamowitą radość – mówi wieloletnia uczestniczka warsztatów teatralnych.

Rekrutacja odbywaja się poprzez formularz online: https://forms.gle/mwFzDpLEaQT5gNDu5.

Liczba uczestników jest ograniczona.

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2021 r. i potrwają do czerwca 2022 r. Warsztaty w grupie 10+B (dzieci w wieku 10-12 lat) zaplanowane są na środy w godzinach od 16:00 do 18:00, natomiast zajęcia w grupie 13+A (młodzież w wieku 13-15 lat) odbywać się będą w czwartki w godzinach od 16:30 do 18:30. Zakończeniem warsztatów będzie pokaz finałowy.