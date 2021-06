Wakacyjny rozkład jazdy pociągów 2021. Nowe przystanki i połączenia dalekobieżne

W niedzielę, 13 czerwca wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy pociągów. Dostęp do kolei zwiększy 10 nowych przystanków m.in. w Łodzi, Krakowie i Olsztynie. Wrócą połączenia dalekobieżne do Zakopanego i Hajnówki. Zmiana rozkładu jazdy umożliwia wprowadzenie pociągów wakacyjnych i zapewnia PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. realizację prac m.in. na stacji Warszawa Zachodnia, które poprawiają komfort, dostępność i bezpieczeństwo podróży koleją.

Wakacje 2021. Rozkłady jazdy pociągów

W porównaniu z zeszłorocznymi wakacjami podróżni zyskają dodatkowy dostęp do kolei z nowych przystanków. Komfort podróżowania – szczególnie dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, w większości województw zwiększyły bardziej dostępne, wyposażone w pochylnie lub windy perony. Bezpośredni pociąg Białystok - Hajnówka wraca od stycznia. Ostatni pokonał tę trasę w latach 90. ubiegłego wieku Dzięki modernizacjom linii, przewoźnicy mogą zapewnić krótsze i częstsze połączenia m.in. na trasie Warszawa – Lublin, Kraków – Katowice, Kraków – Wrocław, Katowice – Wrocław. – Dzięki inwestycjom na sieci kolejowej rola kolei będzie rosnąć zarówno w podróżach codziennych jak i okazjonalnych – wakacyjnych. Sprzyjają temu nowe przystanki oraz przebudowane perony, które zwiększają dostępność do kolei dla wszystkich pasażerów. Wykorzystujemy środki unijne i budżetowe, aby zapewnić coraz bardziej atrakcyjne podróże na trasach dalekobieżnych oraz w regionach – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Na podlaskiej trasie do Hajnówki, do pociągów regionalnych dołączą składy dalekobieżne. Mieszkańcy Podlasia, Mazowsza i turyści z innych regionów zyskają codzienne bezpośrednie połączenia z Warszawy i Gdyni. Na południu Polski pociągi dalekobieżne dojadą także w Bieszczady, do stacji Uherce. Do Zakopanego od 26 czerwca wracają bezpośrednie połączenia kolejowe m.in. z Krakowa, Warszawy, Gdyni. Do składów regionalnych jadących pod Tatry będzie można wygodniej wsiąść ze zmodernizowanych peronów w Suchej Beskidzkiej, Jordanowie, Rabie Wyżnej i Pyzówce. Na Mazowszu od 28 czerwca zaplanowano bezpośrednie połączenia miedzy Radomiem a Warszawą. Podróżujący na trasie do/ ze stolicy zyskają kolejne dodatkowe i lepiej przygotowane przystanki Lesiów i Radom Stara Wola (nowy przystanek).

Na Pomorzu, po rewitalizacji linii, planowany jest powrót połączeń na trasie Malbork – Kwidzyn. W Kwidzynie, Gościszewie, Sztumskiej Wsi, Ryjewie, Brachlewie, Sztumie będą perony już z dogodnym dostępem dla osób o ograniczonej mobilności.

Dla sezonowych wyjazdów na wypoczynek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapewniły dobre utrzymanie linii. m.in. na trasie Chełm – Włodawa, Kielce – Busko-Zdrój, Białystok – Waliły. Nie tylko w letnim sezonie – kolej bliżej podróżnych w miastach i regionie

Od 13 czerwca podróżni wsiądą do pociągów na 10 nowych przystankach. W aglomeracji krakowskiej na trasie z Krakowa do Skawiny przygotowano Kraków Opatkowice i Skawinę Jagielnię. Mieszkańcy aglomeracji łódzkiej zyskują nowe przystanki: Łódź Retkinia i Łódź Warszawska. Dostęp do kolei w Olsztynie zwiększą: Olsztyn Likusy, Olsztyn Redykajny, Olsztyn Jezioro Ukiel. Komunikację w mieście ułatwi też dodatkowy peron na przystanku Olsztyn Śródmieście. Na Opolszczyźnie pasażerowie połączeń regionalnych wsiądą do pociągów z nowych przystanków Szydłów Centrum i Goszczowice na trasie Opole - Nysa. Wakacyjna korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywała od 13 czerwca do 28 sierpnia. PLK wraz z przewoźnikami przygotowały ofertę sezonowych podróży, uwzględniając potrzeby podróżnych, możliwości modernizowanej sieci kolejowej. Zmiana rozkładu pozwala wprowadzić letnie połączenia oraz skoordynować ruch pociągów i modernizacje linii kolejowych.

Krótsze podróże pociągami dalekobieżnymi W porównaniu z wakacjami 2020 r., dzięki modernizacji, zwiększyły się możliwości linii kolejowych i skróciły się czasy przejazdu na popularnych trasach. Najszybszy pociąg dalekobieżny na trasie Wrocław – Poznań pojedzie w czasie 1 h 40 min, przed rokiem to 2 h 18 min. Podróż na trasie Warszawa – Lublin, w porównaniu z rokiem poprzednim skróci się o 23 min. Najszybszy skład ze stolicy Mazowsza na Lubelszczyznę dojedzie w 2 h 9 min (rok temu 2 h 32 min). Atrakcyjny czas przejazdu jest także na zmodernizowanej trasie z Krakowa do Katowic. Najszybszy pociąg połączy miasta w 53 min (w ubiegłe wakacje – 1 h 37 min). Trasę Kraków – Wrocław będzie można pokonać w czasie 2 h 53 min, gdzie rok wcześniej czas przejazdu wynosił 3 h 24 min. Na trasie Wrocław – Katowice czas przejazdu najszybszego składu skróci się do 1 h 50 min (z 2 h 13 min).

Wakacyjne wyjazdy i inwestycje Rozkład jazdy pociągów uwzględnia modernizacje linii, stacji, przystanków w całym kraju. Dla wygodnych i atrakcyjnych podróży regionalnych i dalekobieżnych prace realizowane są m.in. na liniach: Poznań – Szczecin, Warszawa – Białystok, Lublin – Łuków, Warszawa – Radom. Prace obejmują obiekty w aglomeracji warszawskiej, łódzkiej, krakowskiej i wrocławskiej. Od 13 czerwca w woj. kujawsko-pomorskim rozpoczną się prace na trasie Toruń Wschodni – Chełmża, a za pociągi pojadą autobusy. Informacja i pomoc dla podróżnych Informacje dotyczące przyszłego rozkładu jazdy pociągów są dostępne na portalpasazera.pl i na stronach przewoźników. Tydzień przed wprowadzeniem zmian w rozkładzie na stacjach i przystankach będą plakaty. Ponadto 13 i 14 czerwca br. na dworcach w największych miastach Polski, informatorzy mobilni pomogą pasażerom ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także będą służyć wszelką informacją pomocną w podróży.

Voucher turystyczny ważny przez dwa lata