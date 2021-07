W okolicach Narewki 40 nielegalnych imigrantów przeszło przez polsko-białoruską granicę

- Tak w czwartek doszło do zatrzymania dużej grupy cudzoziemców, którzy przez tzw. zieloną granicę dostali się na teren Polski. Była to bardzo liczna grupa i rzeczywiście liczyła około czterdziestu osób. Prawdopodobnie wszyscy mogą być obywatelami Afganistanu. Na razie nic więcej nie można powiedzieć, bo cały czas prowadzimy czynności i dokładnie sprawdzamy obywatelstwa wszystkich zatrzymanych - mówi mjr Katarzyna Zdanowicz, rzecznik prasowa POSG w Białymstoku.

Dodaje też, że od początku roku do czwartku (1.07) podlascy pogranicznicy zatrzymaliśmy 12 grup nielegalnych imigrantów, które liczyły 184 osoby. Wszystkie one przekraczały granicę na odcinku polsko-białoruskim. Najczęściej są to Afgańczycy i obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej.

Potwierdza również (informacje uzyskane nieoficjalnie od mundurowych), że funkcjonariusze (już od dawna), zależnie od tego, jak została zaplanowana służba, na patrole na granicy polsko-białoruskiej chodzą z ostrą amunicją. Natomiast mieszkańcy okolic Michałowa i Narewki informują o zwiększonej ilości patroli pograniczników, którzy na tamtejszych drogach kontrolują wiele samochodów.