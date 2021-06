Fala nielegalnych imigrantów przychodzi przez zieloną granicę z Białorusi. To celowe działanie Łukaszenki?

Z kolei 10 czerwca strażnicy z Augustowa skontrolowali busa z polską rejestracją. Oprócz kierowcy z Ukrainy w aucie siedziało siedmiu Irańczyków. Żaden nie miał paszportów ani polskich wiz, a jedynie zaświadczenia o tymczasowym pobycie w ośrodku dla cudzoziemców na Litwie. Wszystkich odesłano na stronę litewską. Kierowca busa usłyszał zarzuty za zorganizowanie przekroczenia granicy. Poddał się karze (m.in. 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu 2 lata). Pogranicznicy zatrzymali też drugiego z organizatorów Ukraińca, który trafił do aresztu.

Na początku czerwca (2.06) funkcjonariusze SG w Szudziałowie zatrzymali grupę, która nielegalnie przeszła z Białorusi do Polski przez tzw. zieloną granicę. Były to aż 24 osoby: 11 Afgańczyków, 9 Czeczenów, 2 Palestyńczyków oraz obywatele Armenii i Jordanii.

W ostatnich miesiącach nielegalni imigranci pojawiają się na naszej wschodniej granicy dość często. Praktycznie nie ma tygodnia, żeby podlascy pogranicznicy nie zatrzymali przynajmniej jednej grupy, która bez paszportów i wiz weszła na terytorium Polski. Wystarczy zajrzeć do meldunków podlaskich pograniczników.

Dzień później (11.06) podczas kontroli samochodu na krajowej ósemce, koło wsi Milewo Zabielne pogranicznicy zatrzymali czworo obywateli Syrii (36-letnią kobietę z trójką dzieci) bez dokumentów. Cudzoziemcy przyjechali do Polski z Litwy, więc zostali przekazani służbom litewskim. Kierowca - Ukrainiec usłyszał zarzuty za ułatwienie nielegalnego przekroczenia granicy za co grozi do 5 lat więzienia.