Usiłowanie zabójstwa na os. Wygoda w Białymstoku. Ofiara dostała kilkanaście ciosów nożem. Ruszył proces

Oskarżony o usiłowanie zabójstwa w Białymstoku aresztowany

- Kacper to mój przyjaciel. Nie wierzyłam, że mógł zrobić coś takiego - zeznawała 23-latka w Sądzie Okręgowym w Białymstoku. To tu toczy się proces o spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała i usiłowanie zabójstwa partnera kobiety.

Z jej relacji wynika, że po imprezie razem z konkubentem odprowadziła oskarżonego pod blok. Było około północy. Czekali na taksówkę. W pewnym momencie ona wróciła do mieszkania, by posprzątać. Mężczyźni zostali na zewnątrz. Obaj byli pijani. Minęło około 10 minut.

Wezwała karetkę. Na miejscu wcześniej była policjanci. Zatrzymali Kacpra J. Trafił do aresztu, gdzie jest do teraz.

Padło kilkanaście ciosów nożem. Ofiar odratowana. Dlatego to usiłowanie zabójstwa

Przed sądem oskarżony stwierdził, że zajścia nie pamięta, i w ogóle ma kiepską pamięć. Przed zatrzymaniem nadużywał alkoholu, od czasu do czasu także narkotyki. Nie był dotąd karany.

W śledztwie przyznał się częściowo do winy, a mianowicie do uderzenia nożem i spowodowania obrażeń. Zaprzeczył jednak, że chciał zabić 41-latka. Ten miał być zazdrosny. Zarzucił oskarżonemu, że coś łączy go z jego partnerką. Nie wierzył w męsko-damską przyjaźń. Między mężczyznami doszło do ostrej wymiany zdań.