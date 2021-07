Upały w regionie. Jedne instytucje skracają czas pracy, a inne mają pokoje z klimatyzacją

Decyzję o skróceniu czasu pracy podjęło np. Starostwo Powiatowe w Mońkach. Jak poinformowało z powodu upałów (i temperatura w pomieszczeniach powyżej 28 stopni Celsjusza) urząd będzie czynny od godz. 7.30 do 13.00. W tych samych godzinach będzie pracował wydział dróg, zaś urząd przy Słowackiego i Al. Niepodległości w Mońkach będzie czynny od 7.30 do 13.30. Na razie skrócony czas pracy obowiązuje do końca tego tygodnia, czyli do 9 lipca.

Podobnie jest w Urzędzie Gminy Bielsk Podlaski, gdzie już 21 czerwca wójt zdecydowała o skróceniu czasu pracy do godz. 14. Warunek jest jeden w danym dniu temperatura na zewnątrz budynku musi przekraczać 30 stopni C.

Normalnie pracują natomiast w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.