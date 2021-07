Uwaga upały! Drugi stopień zagrożenia. Zobacz najlepsze memy wakacyjne o upałach i radzeniu sobie w gorące dni lipca (zdjęcia)

Memy o upałach. Zobacz jak radzić sobie w upalne wakacje 2021

Uwaga upały! - II stopień zagrożenia

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku poinformowało o drugim stopniu zagrożenia upałami. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 15 dnia 7.07.2021 do godz. 18 dnia 9.07.2021. W tym czasie temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29°C do 32°C. Zaś temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C.

Ostrzeżenie dotyczy powiatów:

augustowski,

białostocki,

Białystok,

grajewski,

moniecki,

sejneński,

sokólski,

suwalski i

Suwałki.

Natomiast od godz. 13 dnia 7.07.2021 do godz. 19 dnia 8.07.2021 upały wystąpią w powiatach:

bielski,

hajnowski,

kolneński,

Łomża,

łomżyński,

siemiatycki,

wysokomazowiecki,

zambrowski

