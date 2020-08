Up To Date Festival 2020 rusza 1 września. Na żywo i online. PROGRAM, plan transmisji (zdjęcia)

Sześć dni i blisko 70- ciu artystów – tak będzie wyglądała tegoroczna, wyjątkowa edycja Up To Date Festival, która już jutro, 1.09.2020 rozpocznie się w stolicy Podlasia, Białymstoku.

Up To Date Festival odbywa się rokrocznie w Białymstoku, w samym sercu północno-wschodniej Polski. Każdego roku UTDF odwiedzają tysiące gości, zaś wydarzenia festiwalowe mają swoje miejsce w tak różnorodnych przestrzeniach, jak choćby Stadion Miejski w Białymstoku czy Teatr Lalek.

Do tego, że wydarzenia kulturalne odbywają się głównie on-line, w ciągu ostatnich miesięcy zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Jest to bez wątpienia najbezpieczniejsza forma udziału, obarczona jednak wieloma ograniczeniami. Każdy, kto choć raz uczestniczył w takim wydarzeniu wie, że jest to co najwyżej substytut tego, jak przeżywa się i doświadcza kultury biorąc fizycznie udział w danym wydarzeniu.

Up To Date Festival 2020 odbędzie się zatem również on-line. Dostęp do transmisji z każdej sceny będzie bezpłatny i obejmie prawie wszystkich artystów występujących podczas tegorocznej edycji Festiwalu.