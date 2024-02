"Make art not war"

Artyści z całego świata prezentują swoje poglądy za pomocą działań plastycznych, które znajdują swoje miejsce w przestrzeni miejskiej. Są to dzieła zarówno metaforyczne jak i bardzo dosłowne, które mają wywierać silne wrażenia na odbiorcy.

Jak pisała Rainbow Rowell

Sztuka nie ma wyglądać ładnie; ma sprawić, że coś poczujesz

Poprzez Pragę, Kijów, Berlin czy Warszawę aż po obie Ameryki w miastach pojawiają się antywojenne realizacje, a te które powstały wcześniej nabierają nowego wymiaru. Street art ma dużą moc przekazu, bo aby go doświadczyć nie trzeba iść do muzeum. Ta uliczna sztuka sama wychodzi do widza w postaci wlepek, graffiti, murali, różnych instalacji itp.