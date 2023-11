Sylwester w Teatrze Dramatycznym. Bilety warto kupić już dziś i wejść w nowy rok z bohaterami "Dekameronu"

Akcja przedstawienia „Dekameron” na podstawie książki Govanniego Boccaccia toczy się w 1348 roku we Florencji. Szaleje tam dżuma, dlatego dziesiątka bohaterów postanawia opuścić miasto, aby skryć się przed zarazą. Uczestnicy wyprawy postanawiają umilić sobie wspólnie spędzony czas. Decydują się na zainscenizowanie dziesięciu historii. Wcielając się łącznie w ponad 50 postaci opowiedzą widzom o zdarzeniach pełnych miłości, zdrady, pragnień i rozterek serca.

"Dekameron" w Teatrze Dramatycznym zapewni niesamowity wieczór sylwestrowy

Większa część tych opowieści ma charakter komediowy. Nie brak im pikanterii i frywolności.

- „Dekameron” to spektakl idealnie pasujący na Sylwestra: zabawny, pełen lekkości i dobrego humoru – mówi Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego. - Zapraszam do spędzenia ostatniego wieczoru w roku w towarzystwie aktorów Teatru Dramatycznego. Z pewnością zadbają oni o to, aby każdy z Państwa z odpowiednią energią i nastawieniem rozpoczął 2024 rok.