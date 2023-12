Święto parafialne w białostockim soborze. Wierni prawosławni wypełnili cerkiew wspominając świętego Mikołaja

19 grudnia Cerkiew prawosławna wspomina Świętego Mikołaja Cudotwórcę. To patron wielu parafii w naszym województwie, w tym najważniejszej w diecezji białostocko-gdańskiej. W białostockiej katedrze Boską Liturgię celebrowali abp Jakub, abp Jerzy oraz bp supraski - Andrzej w asyście duchownych i licznie zgromadzonych wiernych.

Duże święto białostockich wyznawców prawosławia

Dzisiaj (19.12) w głównej świątyni diecezji białostocko-gdańskiej - w cerkwi p.w. Świętego Mikołaja Cudotwórcy - odbyły się nabożeństwa podczas, których wspominano patrona parafii. Zobacz zdjęcia z oświęcenia wody i ze świątecznego nabożeństwa w soborze Świętego Mikołaja w Białymstoku:

Okolicznościowej liturgii w białostockiej katedrze przewodniczył ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej arcybiskup Jakub. Asystowali mu: abp Jerzy - ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej,

bp Andrzej - biskup supraski. Zobacz na zdjęciach jak było rok temu na grudniowym święcie św. Mikołaja. Jak rokrocznie i tym razem na głównym nabożeństwie w świątyni przy Lipowej zjawiły się tłumy wiernych. Tradycyjnie w uroczystościach cerkiewnych zjawiło się wiele dzieci i młodzieży w asyście swoich opiekunów. Oświęcenie wody Piotr Łozowik Plan dzisiejszych nabożeństw:

5:30 Boska Liturgia

8:30 oświęcenie wody

10:00 Boska Liturgia

17:00 akatyst ku czci św. Mikołaja Cudotwórcy

Najważniejsza świątynia diecezji

Białostocka katedra prawosławna pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy została wybudowana w latach 1843-46 jako świątynia parafialna. W 1951 roku, po utworzeniu prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej, podniesiono ją do rangi świątyni katedralnej. W katedrze znajduje się, szczególnie czczona, ikona przedstawiająca świętego Mikołaja. W każdy czwartek odprawiane są przed nią specjalne modlitwy (akatysty). Zobacz także: Białystok - Dojlidy Górne. Pierwsza liturgia w cerkwi pw. św. Grzegorza Peradze. Tłumy wiernych w nowej świątyni. Zobacz zdjęcia i video

Prawosławne Mikołajki?

Uroczystość ku czci św. Mikołaja w Cerkwi przypada 19 grudnia, czyli trzynaście dni po tradycyjnych Mikołajkach. W niektórych prawosławnych rodzinach daje się z tej okazji drobne prezenty, zwłaszcza dzieciom, podobnie jak 6 grudnia w rodzinach katolickich. W prawosławiu nie funkcjonuje termin "mikołajki" jednak jeśli szukać analogii do katolickich Mikołajków to w Cerkwi byłby to dzień Św. Mikołaja czyli 19.12.

Święty Mikołaj, popularny święty

Święty Mikołaj Cudotwórca to jeden z najpopularniejszych i najbardziej czczonych świętych Cerkwi prawosławnej. To także patron wdów i sierot - wierni modlą się do niego również o przywrócenie wzroku, o pomyślność w podróżach i w trudnej sytuacji materialnej.

Na Podlasiu istnieje wiele świątyń, której patronem jest święty Mikołaj z Miry. Cerkwie p.w. tego świętego znajduje się np. w: Białymstoku,

Michałowie,

Topilcu,

Nowym Dworze,

Białowieży,

Drohiczynie,

Grodzisku,

Narewce.

Kim był Święty Mikołaj?

Biskup Mikołaj urodził się około 270 r. w mieście Patra w Azji Mniejszej. Gdy był młodym kapłanem, po śmierci rodziców, cały swój majątek rozdał biednym. Ten czczony w Kościele katolickim i prawosławnym teolog, zwany "cudotwórcą" zasłynął z podrzucania jedzenia i złota do domu trzech biednych sióstr, by mogły wyjść za mąż. Stąd wziął się zwyczaj obdarowywania prezentami w jego święto. Jego relikwie znajdują się w Bari we Włoszech. Przeniesiono je tam z Myr Licyjskich w obecnej Turcji, gdzie święty zmarł 6 grudnia między rokiem 345 a 352, jako biskup tego miasta.

Zobacz zdjęcia z oświęcenia wody i ze świątecznego nabożeństwa w soborze Świętego Mikołaja w Białymstoku:

Święty Mikołaj w ikonografii

Ikony św. Mikołaja należą do najbardziej popularnych w prawosławnych świątyniach i domach. Jego podstawowe wyobrażenia ikonograficzne wykształciły się w Bizancjum na przestrzeni XI-XIII w. Zazwyczaj przedstawiany jest w liturgicznych szatach biskupich czerwonego koloru. Prawą rękę ma złożona w błogosławieństwie, w lewej, zakrytej omoforionem trzyma (zazwyczaj zamkniętą, chociaż na nielicznych ikonach również otwartą) Ewangelię. Posiada charakterystyczną, siwą, krótką brodę oraz łysinę czołową z kosmykiem włosów na czubku głowy. Białystok, 19.12.2023 Piotr Łozowik Imię Mikołaj pochodzi z greki i składa się z dwóch słów: nike - "zwyciężać" i laos - "lud". Sobór św. Mikołaja w Białymstoku. Wielki Czwartek w Cerkwi Prawosławnej, tłumy wiernych i blask setek świec