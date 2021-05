Sobolewo. Będzie przedszkole i żłobek. Rusza realizacja największej inwestycji w historii gminy Supraśl (zdjęcia)

- Może nie być w gminie wody, może gdzieś nie być kanalizacji, bo ktoś pobudował się daleko od sieci. Ale przedszkole i żłobek to są sprawy podstawowe. I bardzo się cieszę, że przystępujemy do tej inwestycji - mówi Radosław Dobrowolski, burmistrz Supraśla.

We wtorek 18 maja, w Sobolewie burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski podpisał umowę z białostocką firmą REDIL Jacek Rutkowski. Dotyczy ona budowy żłobka i przedszkola przy ul. Szosa Baranowicka, nieopodal funkcjonującej obecnie sobolewskiej filii przedszkola w Grabówce.

Wartość umowy opiewa na kwotę prawie 10,5 mln złotych i jest to największa inwestycja w historii gminy Supraśl.

Jeszcze zanim zostanie oddany do użytku nowy budynek w Sobolewie, już do września tego roku gmina planuje wynająć obiekt w Grabówce. Znajdzie się tam miejsce dla pięciu przedszkolnych oddziałów. Ma to rozwiązać problem braku miejsc. W planach jest też kosztująca kolejne 10 mln zł rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sobolewie.

