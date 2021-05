Po miesiącach nauki zdalnej, uczniowie wrócili do szkół. Na razie hybrydowo

- W pierwszym tygodniu przychodzi jedna połowa uczniów, w drugim druga połowa. Każda klasa ma wyznaczoną salę i przebywa we niej cały dzień. Sale są oczywiście wietrzone, na każdym piętrze są zajęte tylko trzy, np. z ośmiu. Na korytarzach nie ma więc tłumów. Jak na razie wszystko przebiega zgodnie z planem, a frekwencja dopisuje - mówi Bożena Karpowicz, dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Białystoku.

Przez dwa tygodnie, do końca miesiąca, będą uczyć się w trybie hybrydowym - połowa uczniów będzie uczyć się w domy, a druga połowa w szkole. Według rządowych planów, wszyscy uczniowie będą uczyć się stacjonarnie już od 31 maja.

W poniedziałek (17.05) w szkolnych salach mogli ponownie spotkać się ci, którzy niekiedy nie widzieli się na żywo przez długie miesiące. Decyzją rządzących, do szkół powrócili uczniowie starszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (ci młodsi uczą się stacjonarnie od 4 maja).

W poniedziałkowe popołudnie, w IV LO spotkaliśmy samych zadowolonych z powrotu uczniów. Chociaż u niektórych ta radość mieszała się ze sporą dozą niepewności.

- Trochę się obawialiśmy, że będziemy mieli bardzo dużo na głowie. Że będzie wielki pośpiech i że nauczyciele będą wiele od nas wymagać. Ale na szczęści jak na razie jest nie najgorzej. Nauczyciele chyba nas rozumieją. Wiedzą, że potrzebujemy czasu - mówi Eliza, uczennica IV LO.

Dyrektorzy wielu białostockich szkół, zaapelowali do swoich nauczycieli, by na początku nie robić uczniom wielkich sprawdzianów i kartkówek. Na początku najważniejsza ma być integracja. W I LO w Białymstoku być może zorganizowane zostaną matury próbne. Jednak uczniowie nie muszą się martwić. Odbędą się one już po wystawieniu ocen. W IV LO, nauczyciele nie będą sprawdzać wiedzy swoich uczniów przynajmniej przez pierwszy tydzień.