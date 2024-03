Serce dla Inki odsłonięto w Białymstoku. Arcybiskup Józef Guzdek odsłonił tablicę Danuty Siedzikówny. Bronił żołnierzy wyklętych

Tablica upamiętniająca Danutę Siedzikównę zawisła na bocznej ścianie kościoła Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku. W środku wkomponowano srebrne serce zawierające ziemię z grobu Inki. Nad nim widnieje napis: "Niezłomna, Wyklęta, Przywrócona pamięci". Odprawiający mszę abp Józef Guzdek wspominał, że w 2016 roku uczestniczył w pochówku odnalezionych ciał żołnierzy wyklętych.

- W 2016 roku Inkę(przyp.red. Danuta Siedzikówna) i Zagończyka (przyp.red. Feliks Selmanowicz ps. „Zagończyk”), po uroczystej mszy świętej w katedrze gdańskiej, odprowadziłem ulicami miasta do prostego żołnierskiego grobu i odmówiłem ostatnią modlitwę. Bracia i Siostry! Ta historia powojennej Polski to czas zmagania się o prawdę. To czas upamiętniania tych, którzy zachowali się jak Inka, czyli jakby trzeba – wierni Bogu i Ojczyźnie - mówił abp Józef Guzdek.