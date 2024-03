Uroczystości ku czci św. Kazimierza

Śpiewom podczas liturgii przewodniczyły parafialne chóry "Omni Die" i "Passeres Dei".

Kazimierz jest świętym jakby odległych czasów, ale jakże jest na nasze czasy. Dziś tak bardzo potrzeba mądrości, tak bardzo potrzeba odpowiedzialności. Gdy tak wielu ludzi przeżywa wątpliwości czy kryzysy wiary, trzeba tym bardziej przyglądać się św. Kazimierzowi - temu, u stóp którego był wielki świat, jednak on wiedział, że najważniejszy jest Bóg. To Bóg był dla Niego punktem odniesienia, zapatrzony był również w Maryję, której słowa: «Czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie» wziął sobie głęboko do serca – mówił abp Józef Guzdek podczas uroczystości patronalnej ku czci św. Kazimierza Królewicza, Patrona Metropolii Białostockiej.