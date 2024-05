Rusza rekrutacja do białostockich szkół średnich. Na uczniów czeka ponad 3 tys. miejsc

Łącznie 3014 miejsc w 107 oddziałach czeka w białostockich szkołach średnich na absolwentów podstawówek. Rekrutacja rozpocznie się 13 maja.

W najbliższy poniedziałek (13 maja) w Białymstoku ruszy rekrutacja do prowadzonych przez Miasto szkół ponadpodstawowych. Na rok szkolny 2024/2025 dla kończących wkrótce edukację w szkołach podstawowych uczniów przygotowano 3014 miejsc w trzech typach placówek: w liceach ogólnokształcących – 1591 (3 356 miejsc w 2023 r.),

w technikach – 1142 (2 532miejsc w 2023 r.),

w branżowych szkołach I stopnia – 281 (884 miejsca w 2023 r.). Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych potrwa w terminach od 13 maja do 18 czerwca (do godz. 15.00) oraz w terminie od 21 czerwca do 9 lipca. Drugi termin da możliwość zmiany wniosku o przyjęcie z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje, oraz możliwość złożenia nowego wniosku. Rekrutacja prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Uczniowie będą mogli złożyć papiery w sumie do pięciu różnych placówek. Do wyboru mają: 16 liceów

11 techników

7 szkół branżowych I stopnia Łącznie przygotowano w nich 107 oddziałów. - Wśród nich jest pięć oddziałów integracyjnych, sześć oddziałów mistrzostwa sportowego, dwa oddziały sportowe, jeden oddział międzynarodowy i jeden oddział przygotowania wojskowego - wymienia Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku. - Proponujemy wszystkim absolwentom szkół podstawowych możliwość kształcenia się w 41 zawodach w technikach oraz w 17 zawodach w branżowych szkołach I stopnia. W oddziałach międzynarodowy, oddziałach przygotowania wojskowego oraz oddziałach prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, termin na złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami jest krótszy - od 13 do 29 maja. Od 31 maja do 7 czerwca będą przeprowadzane próby sprawności fizycznej lub sprawdziany kompetencji językowych do tych oddziałów.

- Mimo że Miasto zaproponowało datę 13 maja, namawiałabym, żeby się za mocno nie spieszyć i najwcześniej składać wniosek po zakończeniu wszystkich egzaminów. Nigdy nie wiadomo, jak one pójdą -mówi Katarzyna Kisielewska-Martyniuk, radna miejska - Radzę też, aby skorzystać z tej możliwości, którą daje Miasto i aplikować do pięciu szkół. Bo też nie wiadomo, jak ułożą się progi punktowe i jak system elektroniczny powrzuca nas do poszczególnych klas. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy wypełnić w formie elektronicznej lub odręcznie (wniosek można pobrać w każdej szkole ponadpodstawowej). Następnie składa się go mailowo bądź dostarcza osobiście do placówki. Można go też potwierdzić w systemie profilem zaufanym. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ogłoszone zostaną 16 lipca.

