Rockowania 2021. Eliminacje powiatowe wojewódzkiego przeglądu kapel już w tę sobotę!

Muzycy ciężko pracowali, aby przygotować się do występu.

- Kiedy otrzymaliśmy już oficjalne potwierdzenie, że wystąpimy, zaczęliśmy inaczej podchodzić do prób. Do tej pory większą wagę przykładaliśmy do improwizowania, tworzenia nowych utworów, szukania nowych pomysłów, natomiast teraz przestawiliśmy się na ogrywanie materiału. Musieliśmy początkowo wybrać które utwory zagramy, to wbrew pozorom nie jest takie łatwe, jeśli chce się żeby koncert był spójny. Podczas grania ważne jest to, żeby czuć się pewnie na scenie, umieć poradzić sobie gdy ktoś się pomyli, wypadnie mu kostka z ręki, wypnie się jakiś kabel, żeby nie panikować. Wydaje nam się, że przećwiczyliśmy co się dało, chcemy jak najmniej zostawić przypadkowi- opowiada Damian.