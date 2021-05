Restauracje przygotowują się do otwarcia ogródków. Od 15 maja będziemy mogli z nich korzystać (ZDJĘCIA)

Hotele znowu otwarte. Hotelarze: Ten weekend jest zmarnowany, bo kto przyjedzie, żeby zjeść posiłek w pokoju [zdjęcia]

W sobotę (8.05) hotele, zamknięte od 20 marca, wróciły do pracy i zaczęły przyjmować gości. Jednak nadal w obostrzeniach, przez które baseny czy sauny są nieczynne. - Nie rozumiem tego otwarcia. Z soboty na niedzielę nikt do nas nie przyjedzie. Bo i po co? Żeby zjeść w pokoju posiłek nie trzeba rezerwować pokoju na jedną noc. To każdy ma w domu - uważają przedstawiciele branży hotelarskiej w Podlaskiem, z którymi rozmawialiśmy w piątek.