Restauratorzy z Rynku Kościuszki proszą o zmianę trasy procesji na Boże Ciało. Po to, by nie składać ogródków piwnych (ZDJĘCIA) Olga Goździewska

Restauratorzy z Rynku Kościuszki napisali list otwarty do prezydenta Białegostoku. Proszą o wsparcie. Chodzi o ogródki restauracyjne, które muszą złożyć w Boże Ciało. W tym roku jest jeszcze jedno wydarzenie, które zmusza do rozbiórki konstrukcji. Przez rynek biegnie trasa orlenowskiego wyścigu kolarskiego. To kłopot dla przedsiębiorców.