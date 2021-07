Radni Polska 2050 chcą powołania miejskiego pełnomocnika osób niepełnosprawnych. Złożyli w tej sprawie interpelację

- Znajdujemy się pod jednym z budynków urzędu miasta w Białymstoku. Większość tych budynków jest dostosowana już do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi. Ten akurat nie jest i właściwie brakuje nam w mieście takiej osoby, która by zawsze zawalczyła o tego typu tematy. Między innymi dlatego dlatego, że dostajemy mnóstwo informacji i próśb. Np ostatnio dostaliśmy list w sprawie słupów na chodnikach. Dla wielu osób to nie jest problem, ale dla osób niedowidzących jest. Kiedy jest półmrok, oni nie widzą tych słupków, które są koloru szarego, czy zielonego. I zlewają się z chodnikiem kiedy zapada zmrok. Oni się zwyczajnie potykają o te słupy. A bardzo niewielkim kosztem można byłoby tę sprawę rozwiązać. Osoba zajmują się tymi sprawami w mieście byłaby tym kimś, kto trzymałby cały czas rękę na pulsie, by te sprawy zawsze były doprowadzane do końca - powiedział Maciej Biernacki, radny Polska 2050 Podlaskie.