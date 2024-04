Radni PiS z podlaskiego sejmiku zarabiali krocie w spółkach Skarbu Państwa i rządowych instytucjach

Zakaz kandydowania miał dotyczyć i osób ze spółek SP, i tych, które pełniły wysokie funkcje w państwowych urzędach i instytucjach. Ale zasady te utrudniłoby konstruowanie list wyborczych, więc władze PiS ograniczyły zakaz do ludzi na "wysokopłatnych stanowiskach kierowniczych i doradczych w spółkach SP i samorządu terytorialnego". Chodziło o osoby, które zarabiają spółkach ponad 15 tys. zł miesięcznie.

Gdy przed wyborami samorządowymi w 2018 roku młodzieżówka PSL ujawniła zarobki radnych PiS w spółkach Skarbu Państwa, Jarosław Kaczyński ogłosił, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Zapewnił, że ci, którzy są w spółkach SP, nie mają szans na samorząd: - To znaczy te osoby nie będą kandydowały na żadnym szczeblu samorządu – zadeklarował prezes PiS.

Według wp.pl, ogólnopolskim liderem w tej kategorii jest radny Adam Wojciech Sekściński - 2 118 515 zł.

Zaczynał jako starszy referent w mleczarni w Grajewie. Był radnym miejskim i powiatowym Kolna, i wicestarostą kolneńskim. W 2016 roku został III wiceprezesem, a potem szefem KRUS. W 2018 roku i na początku 2019 roku zarobił w KRUS 220 295 zł. Radny PiS ma tytuł MBA w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie (którą kierował późniejszy rektor Collegium Humanum – dziś znany jako Paweł C., podejrzany o wystawianie dyplomów MBA za łapówki). W 2019 roku Sekściński został dyrektorem spółki Orlen Paliwa, w 2020 roku - prezesem Lotos Oil, a w 2022 roku przeszedł do zarządu Enea Trading, a także Enea Power. Do końca 2022 roku spółki wypłaciły mu 1 898 220 zł.