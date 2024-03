Przesłuchania do Chóru Dziecięco-Młodzieżowego Opery i Filharmonii Podlaskiej już w najbliższą sobotę. Warto się wybrać OPRAC.: Urszula Śleszyńska

Chór Dziecięco-Młodzieżowy Opery i Filharmonii Podlaskiej działa od września 2011 r. pod kierunkiem dr hab. Ewy Barbary Rafałko. Materiały OiFP Zobacz galerię (3 zdjęcia)

To prawdziwa okazja dla wszystkich dzieci, które uwielbiają śpiewać i marzą o występach na scenie. Już 2 marca, w Sali Kameralnej ZSM przy ul. Podleśnej 2, odbędą się przesłuchania do Chóru Dziecięco-Młodzieżowego Opery i Filharmonii Podlaskiej. Poszukiwani są kandydaci w wieku od 9 do 16 lat, którzy kochają śpiew i pragną dołączyć do chóralnej społeczności i rozwijać swoje umiejętności w przyjaznej i kreatywnej atmosferze.