"Jesus Christ Superstar" powraca na deski Opery i Filharmonii Podlaskiej. Spektakl będzie można oglądać w marcu przy Odeskiej

Premiera "Jesus Christ Superstar" w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyła się 29 lutego 2020 roku - mówi Violetta Bielecka, dyrektor OiFP. - Skupiliśmy na tym musicalu 16,5 tysiąca widzów i obecnie, w marcu, będziemy grali aż 11 razy. Jest Wielki Post, zapraszam do przyjścia do nas i nastrojenia się na ten czas. A czas to idealny, żeby ten tytuł znów zaistniał w naszej świątyni sztuki.

Ostatnie dni życia Jezusa przedstawione na scenie

Spektakl to wypowiedziana językiem musicalu opowieść o ostatnich dniach życia Jezusa, z perspektywy zarówno jego zwolenników, jak i przeciwników. Akcja rozgrywa się w ciągu siedmiu dni poprzedzających ukrzyżowanie. Wspaniała muzyka, przejmujące songi, choreografia i pełna symboli scenografia poruszają do głębi i przenoszą nieco w atmosferę ostatnich dni Nazarejczyka, widzianych z bardzo bliskiej, ludzkiej perspektywy.

Myślę, że każdy, kto zdecyduje się na przyjście do Opery i Filharmonii Podlaskiej, żeby przeżyć z nami duchowy rollercoaster z tą historią będzie zaskoczony przede wszystkim potęgą tej muzyki i słów, które nie zmieniają swojej wartości - zapewnia Jakub Wocial, reżyser, odtwórca roli Jezusa i Judasza. - Ten tytuł jest to uniwersalny, ponadczasowy materiał - począwszy od strony literackiej po muzykę wielkiego króla tego gatunku - Andrew Lloyd Webera.

Rock opera idealna na Wielki Post

Premiera musicalu „Jesus Christ Superstar” Andrew Lloyda Webbera i Tima Rice’a w 1971 roku na Broadwayu to debiut Andrew Lloyda Webbera na tej scenie, triumf rock opery i przełamanie kolejnego tabu tematycznego gatunku. Wcześniej termin "rock opera" pojawił się choćby przy okazji premiery „Hair”, jednak to Andrew Lloyd Webber, genialny kompozytor orkiestrowy, który wykorzystał charakterystyczne elementy rocka: gitary elektryczne i perkusję, przede wszystkim jednak niespożytą rockową energię, nadał tej formie magnetyczną moc.

Musical „Jesus Christ Superstar” pojawił się w Polsce w 1987 roku w Teatrze Muzycznym w Gdyni, w reżyserii Jerzego Gruzy, polską adaptację tekstów napisali Wojciech Młynarski i Piotr Szymanowski. W roli głównej wystąpił Marek Piekarczyk, wokalista zespołu TSA. Nowoczesną odsłonę tej musicalowej klasyki prezentują w białostockiej inscenizacji Jakub Wocial i Santiago Bello. Nawiązali oni do pomysłu Andrew Lloyda Webbera i Tima Rice’a przedstawienia Jezusa jako pierwszego w dziejach idola, przyciągającego do siebie i fanów, i przeciwników.

Muzyka oczywiście jest ponadczasowa, fenomenalna - podsumowuje Jan Stokłosa - kierownik muzyczny. - Tutaj gramy w takim składzie mieszanym, znaczy rockowo-symfonicznym. Trzeba pamiętać, że zanim powstał musical, powstała płyta koncepcyjna, która była wydana w 1970 roku tak zwany brązowy album. I to była muzyka napisana na rockowy mały skład. Ten musical ewoluował wiele razy. Jego twórcy modyfikowali go na różne składy. My gramy optymalną wersję. Obecna jest rockowa część, ale mamy również tutejszych filharmoników, którzy dodają różne smaczki.

Spektakl będzie można oglądać w marcu w Operze i Filharmonii Podlaskiej

Nic więc dziwnego, że ten musical wszech czasów, który miał swoją premierę na Broadway’u ponad 50 lat temu, do dziś jest wznawiany na międzynarodowych scenach. W Operze i Filharmonii Podlaskiej miał swoją premierę w lutym 2020 r. Obejrzało go niemal 16,5 tys. widzów. W marcu 2024 r. w OiFP zaplanowanych jest 11 spektakli.

Wystawienie w porozumieniu z The Really Useful Group Ltd.

Licencja na wystawienie utworu została wydana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS