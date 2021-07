Przejście dla pieszych przy Centralu już niedługo przestanie utrudniać życie mieszkańcom. Miasto zapowiedziało zmiany

- Z docierających do mnie obserwacji mieszkańców wynika, że przejście to cechuje się znaczną dysproporcją w czasie trwania czerwonego i zielonego światła dla pieszych. Obecny cykl świetlny powoduje, że muszą oni długo oczekiwać na zielone światło, a gdy to wreszcie się zapali, trwa ono na tyle krótko, że spokojne przejście dla osób o ograniczonej zdolności ruchowej jest często niemożliwe. Długi cykl zielonego światła dla samochodów w rejonie wspomnianego przejścia sprawia, że na początku przejeżdża je kilka aut, a następnie - pomimo braku następnych pojazdów - pieszym wciąż świeci się czerwone światło. To prowadzi do niebezpiecznych sytuacji, w której zirytowany długim oczekiwaniem pieszy, wkracza na jezdnię w sposób nieuprawniony - pisze białostocka radna w swojej interpelacji.