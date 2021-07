Przejście dla pieszych czy dla samochodów? Białostockie ulice problematyczne dla przechodniów

- Najpierw zaapelowaliśmy do miasta w sprawie uruchamiania sygnału zielonego na przejeździe przy ul. św. Rocha dwa razy w ciągu cyklu, tak aby skrócić czas oczekiwania. Pochwaliliśmy się tym na naszym fanpage'u. Ludzie zaczęli do nas pisać o innych takich miejscach w Białymstoku, które są uciążliwe nie tylko dla rowerzystów, ale i dla pieszych - opowiada Piotr Tarasiuk ze stowarzyszenia Rowerowy Białystok.

Uwagę na zaistniały problem z sygnalizacją świetlną w centralnych punktach miasta zwrócili członkowie Rowerowego Białegostoku. Początkowo skupili się jedynie na komforcie amatorów czterech kółek, jednak szybko zaczęli się do nich zgłaszać zdenerwowani piesi.

Społecznik twierdzi, że najczęściej wymienianym przejściem było to między Centralem a ulicą Suraską. Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o interwencję do Jowity Chudzik, radnej Koalicji Obywatelskiej.

- Wszyscy mówili, że tam jest skandalicznie długi czas oczekiwania na zielone światło. Pomyślałem, że mają rację, bo sam wielokrotnie tamtędy przechodziłem i musiałem wtedy bardzo długo czekać, a gdy w końcu zapaliło się zielone, to dosłownie na chwilę - tłumaczy Piotr Tarasiuk. - Jest to bardzo bulwersujące, bo tam ruch pieszych jest dość intensywny, to ścisłe centrum miasta - dodaje.

Sprawdziliśmy to. Czerwone światło pali się tam ponad minutę, za to pieszy na przejście przez jezdnię ma ok. 30 sekund.

- To powszechny i stary problem. Wszyscy narzekają, a nikt nic z tym nie robi. Mieszkam na Waszyngtona i przechodzę tędy codziennie, więc doskonale wiem, jakie to uciążliwe - mówi białostoczanka.

Kuba też miał przygody z tym miejscem.