Protest przy granicy. Białorusini domagają się zaostrzenia sankcji wobec reżimu Łukaszenki (zdjęcia)

W środę (czerwca) mija pięć dni, odkąd Białorusini zaczęli protestować przy granicach Polski z Białorusią. Chcą zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację, w której znaleźli się sąsiedzi zza wschodniej granicy. Chociaż początkowo protest miał trwać do 12 czerwca, to wielu Białorusinów wyraża gotowość kontynuowania go aż do skutku. We wtorek blokowali drogę, w środę protestują przy przejściach granicznych w Kuźnicy (początek o godz. 12) i Bobrownikach (od godz. 10:30).

Protestujący domagają się, by Unia Europejska jak najszybciej wprowadziła szereg sankcji wobec reżimu Łukaszenki. Nie chcą czekać kolejnych dni i tygodni na konkretne działania. Żądają również, by białoruskie władze przywróciły obywatelom możliwość opuszczenia kraju przez ląd, uwolniły więźniów politycznych i przeprowadziły nowe, uczciwe wybory.