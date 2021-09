Pożar w Bielmleku. Tadeusz Romańczuk: Ostrzegałem, że to się może zdarzyć (zdjęcia) Andrzej Matys

Pożar w mleczarni Bielmlek w Bielsku Podlaskim. Płonął dach suszarni. Strażacy walczyli z ogniem na wysokości 40 metrów. - Ostrzegałem, że to się może zdarzyć - mówi prezes spółdzielni Mlekpol Tadeusz Romańczuk Wojciech Wojtkielewicz / Krzysiek F. Zobacz galerię (13 zdjęć)

W czwartek (9.09) po godz. 15 w Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek wybuchł pożar. Ogień pojawił się w proszkowni. Ugaszono go po prawie sześciu godzinach. W piątek strażacy razem z policją i syndykiem prowadzili oględziny, by ustalić przyczynę pożaru i szacować straty. – Sprzedaż majątku Bielmleku odsunie się na czas trudny do określenia - przyznaje Józef Gliński, syndyk upadłej mleczarni. Prezes Bielmleku zapowiada doniesienie do prokuratury.