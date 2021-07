Bielmek. Skarga na upadłość odrzucona, ale wierzyciel zakwestionował wycenę majątku mleczarni

- W tej sytuacji wrócę do wysyłania wezwań do członków spółdzielni o wpłatę brakujących udziałów. Prawdopodobnie zacznę to robić w następnym tygodniu, albo nieco później. To mój obowiązek, jako syndyka. Dotychczas takie pisma skierowałem do około 300 osób, a nowe wezwania otrzyma jeszcze ponad 400 rolników. We wszystkich przypadkach chodzi o wyrównanie udziałów do kwoty 50 tys. zł - mówi Józef Gliński, syndyk masy upadłości Bielmleku.