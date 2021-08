Podlaskie Sploty. Uczestników II Festiwalu Tkactwa czekają koncerty, wystawy i animacje w przestrzeni

II Festiwal Tkacki potrwa dwa dni. 28 sierpnia w foyer Opery i Filharmonii Podlaskiej zostaną otwarte dwie wystawy. Pierwsza to ekspozycja dywanów ze zbiorów Krzysztofa Bielickiego. Kolekcjoner sztuki ludowej Podlasia przez lata zgromadził ponad 30 tkanin w technice wybieranej i zgodził się udostępnić je szerszej publiczności. Drugą wystawą będzie „Nadbużańskie perebory” - to pokaz dywanów wybieranych, pochodzących z Pracowni Tkackiej w Hrudzie. Na wystawie zostaną zaprezentowane perebory ukazujące możliwości wykorzystania zdobniczego ornamentu tkackiego do zdobienia ubrań w kontekście historycznym i współczesnym.