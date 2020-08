Podlaski Instytut Kultury zorganizował pierwszy festiwal tkactwa – Podlaskie Sploty. Wielki festyn w Zwierzyńcu (zdjęcia)

W programie festiwalu znalazły się pokazy, warsztaty i kiermasz, podczas których uczestnicy mogli zapoznać się z techniką wytwarzania wyrobów tkackich i spróbować własnych sił w tkaniu. Do wyboru było wykonywanie tkaniny dwuosnowowej, sejpaku, perebor, krajki tabliczkowej i na bardku, czapek i łapawic na drewnianych deskach, dekoracyjnych makram, przędzenie na kołowrotku czy tkanie na krośnie poziomym dywaników – szmaciaków. Były też zabawy muzyczne dla dzieci i działania animacyjne w przestrzeni oraz stoiska z wyrobami rękodzielniczymi, na których można było kupić m.in. z nici, wełnę, akcesoria tkackie, chodniki, makramy, filc, małe formy tkackie czy tkane na krosnach chusty do noszenia dzieci. Pieśni podlaskie i kurpiowskie w wykonał grupa wokalna Zespołu Pieśni Tańca „Kurpie Zielone”, a kapela Miód na Serce zaprosiła do wspólnego tańcowania m. in. oberka i polki.