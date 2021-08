Podlaskie Śniadanie Mistrzów pod chmurką. Na pikniku odpoczywało tysiące białostoczan

Rzeczywiście, niemal do każdego stoiska ustawiają się kolejki.

- Nam to nie przeszkadza. Kolejki są wszędzie - mówi Agata popijając szampana. Kupiła go w strefie Aperitivo, którą obsługuje restauracja Lipcowy Ogród. Do tego wybrała zestaw śniadaniowy - Czekam na koleżankę, jak przyjdzie, to pewnie kupimy więcej jedzenia - śmieje się Agata.