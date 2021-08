XXII Tykocińska Biesiada Miodowa rozpoczęta. Wystawcy z całej Polski kuszą miodowymi specjałami

Gospodarstwo Pasieczne "Klon" szczyci się m.in. miodem mniszkowym, faceliowym czy rzepakowym z propolisem. Ten ostatni ma delikatny, ale wyrazisty smak.

- Propolis jest bardzo zdrowy. Często dodaje się go do nalewek. Działa na wrzody żołądka i wątrobę, można go też stosować na rany i oparzenia - wyjaśnia Artur Matyszczyk. Miód z propolisem wyrabia dopiero od roku.