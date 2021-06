Podlascy terytorialsi na ćwiczeniu DRAGON-21 (zdjęcia)

Do głównych zadań terytorialsów należało współdziałanie z wojskami operacyjnymi (przede wszystkim z 18 Dywizją Zmechanizowaną oraz 16 Dywizją Zmechanizowaną) oraz układem pozamilitarnym (Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, policją, samorządami oraz Urzędem ds. Cudzoziemców).

W ćwiczenie taktyczne z wojskami zaangażowanych było ponad 9000 żołnierzy, w tym 150 z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zdecydowana większość z nich to ochotnicy pełniący terytorialną służbę wojskową. Warto podkreślić, że siły 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej wydzielone do ćwiczenia podlegały pod dowódców wojsk operacyjnych działających na terenie województwa.

- Epizody odbywały się poza obiektami wojskowymi, w realnym środowisku walki - mówi kpt. Łukasz Wilczewski, oficer prasowy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”. - Terytorialsi wykorzystywali etatowe uzbrojenie i wyposażenie pododdziałów lekkiej piechoty, w tym: karabinki GROT, karabiny wyborowe BOR, karabiny maszynowe UKM, granatniki RPG, granatniki automatyczne Mk-19 oraz sprzęt optoelektroniczny. Wsparciem działań prowadzonych na lądzie były Bezzałogowe Statki Powietrzne FlyEye, których operatorzy wykonywali zadania rozpoznawcze na rzecz ćwiczących pododdziałów. Terytorialsi wykorzystywali także sprzęt do działań przeciwkryzysowych, w tym maszty oświetleniowe i agregaty prądotwórcze.

DRAGON-21 jest jednym z największych przedsięwzięć szkoleniowych Sił Zbrojnych RP i jednym z kluczowych ćwiczeń na wschodniej flance NATO. DRAGON to ćwiczenie o charakterze defensywnym, a jego głównym celem jest praktyczne zgrywanie sił podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych do wykonywania zadań w ramach operacji obronnej prowadzonej we współdziałaniu z Wojskami Obrony Terytorialnej, siłami sojuszniczymi i układem pozamilitarnym. Ramię w ramię wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych zdobywają tutaj doświadczenie współdziałania i uzupełniania się na polu walki.