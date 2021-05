Otwarcie restauracji w Białymstoku. Cieszą się właściciele lokali i goście (ZDJĘCIA)

Czekałem na otwarcie gastronomii. Ma to związek z pracą, którą wykonuję zdalnie. Lubię przyjść do kawiarni i pracować. To mój rytuał. Uwielbiam ten restauracyjny gwar, dobrze mi się tutaj spędza czas - mówi Błażej, gość kawiarni przy ul. Żelaznej. - Czy home office był dla mnie trudny? Potrafię się przystosować do każdej sytuacji. Nie było jednak łatwo, bo mam w domu dwójkę dzieci. W kawiarni mogę popracować w spokoju. Mam nadzieję, że tak zostanie. I wrócimy na stałe do normalności. Nie wyobrażam sobie kolejnej fali pandemii, powrotu obostrzeń, ograniczenia kontaktu z ludźmi - dodaje.

Dwa stoliki dalej siedzą dwie przyjaciółki. Laura i Noemi. Piją kawę. Są pochłonięte rozmową i wyraźnie zadowolone.

- Cieszę się z otwarcia gastronomii. To daje motywację do wyjścia z piżamy, do działania i spotkania się ze znajomymi - uśmiecha się Noemi. - Tęskniłam za normalnością, za możliwością wypicia kawy poza domem. To motywuje i napełnia mnie dobrą energią - dodaje Laura.