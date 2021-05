Rowerowa to nowe, zielone miejsce na kulinarnej mapie miasta. Z kawą, śniadaniami, jedzeniem dla wegan i wegetarian (ZDJĘCIA)

Historia Rowerowej sięga 2014 roku. To wtedy w mieście pojawiły się pierwsze mobilne kawiarnie, stworzone na bazie rikszy rowerowej. Mieszkańcy od lat kupują w nich kawę, w drodze do pracy czy na uczelnię. To właśnie blisko uniwersytetów rozgościły się kawiarnie. A z czasem powstała naleśnikarnia przy ul. Warszawskiej, z której korzystali głównie studenci.

Od niedawna Rowerową możemy się cieszyć w centrum miasta, przy ul. Skłodowskiej-Curie. Nowe bistro powstało w miejscu, gdzie dawniej był sklep rybny. Dziś w środku unosi się woń świeżo przyrządzonej kawy. To jednak nie wszystko co ma do zaoferowania nowy lokal.