Przed meczem Jagiellonia - Cracovia. Piłkarz Jagi Michal Sacek: Wiemy, że możemy zrobić coś wyjątkowego

Jagiellonia zagra u siebie z Cracovią w meczu 28. kolejki PKO Ekstraklasy i trudno jest wskazać atuty, jakie mają po swoje stronie goście z Krakowa. Po małym tąpnięciu na początku rundy wiosennej, Żółto-Czerwoni wrócili na zwycięskie tory i punktują znakomicie, szczególnie u siebie. Czy rozpędzoną Jagę będą w stanie zatrzymać dołujące ostatnio krakowskie Pasy?

Cracovia rozpoczęła wiosnę od mocnego uderzenia, gromiąc u siebie Radomiak 6:0. Fani spod Wawelu byli w euforii i nawet najwięksi pesymiści nie przypuszczali, że będzie to ostatnie zwycięstwo ich drużyny. A jednak! Pięć remisów i dwie porażki sprawiły, że przewaga Pasów nad strefą spadkową stopniała do trzech punktów, za co posadą zapłacił trener Jacek Zieliński.

Przed meczem Jagiellonia - Cracovia. Nowy trener to może być nowy impuls

Drużynę przed niezwykle trudną wyprawą do Białegostoku objął 34-letni Dawid Kroczek, który w Cracovii organizował ekipę rezerw. Co ciekawe, w 2016 roku nowy opiekun Pasów był na stażu trenerskim u... odchodzącego z krakowskiego klubu trenera Zielińskiego.

Dla Jagiellonii nowa miotła w ekipie najbliższego rywala oznacza niepewność, bo nie wiadomo, co goście pokażą przy Słonecznej. Można zakładać dużą determinację, gdyż porażka dla gości może oznaczać niebezpieczne zbliżenie się do strefy spadkowej. Do tego każda zdobycz punktowa na boisku lidera byłaby dla krakowian dużym kopem jeśli chodzi o morale piłkarzy i atmosferę wokół zespołu.

- Wiemy, że nasi rywale mają nowego trenera i to może być dla nich nowy impuls - zaznacza zawodnik Jagi Michal Sacek. - Ale jesteśmy Jagiellonią i nie skupiamy się na przeciwniku, tylko na sobie, na tym, jak chcemy zagrać. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy mocni u siebie, że dobrze punktujemy przed naszymi kibicami. Jesteśmy pewni siebie i chcemy to pokazać w meczu z Cracovią - dodaje.

Przed meczem Jagiellonia - Cracovia. Bilety sprzedają się bardzo dobrze

Presja związana ze starciem z Pasami jest duża, bo ewentualne zwycięstwo umocni Żółto-Czerwonych na szczycie tabeli i utrudni zadanie ich najgroźniejszych konkurentom.

- Wiemy, że możemy w tym sezonie zrobić coś wyjątkowego i wielkiego dla Jagiellonii, ale nie rozmawiamy w szatni zbyt wiele o presji z tym związanej. Każdy widzi tabelę i wie, o co gramy. Skupiamy się po prostu na tym, by wygrać każdy kolejny mecz i iść do przodu - deklaruje Sacek.

Mecz Jagiellonia - Cracovia rozpocznie się w niedzielę - 14 kwietnia, o godz. 15. Bilety sprzedają się bardzo dobrze i nic nie wskazuje na to, by Dumę Podlasia wsparło mniej kibiców niż podczas ostatniego, wygranego 6:0 starcia z ŁKS-em Łódź, a było ich dokładnie 15 007. Oby dobra forma piłkarzy i doping fanów wystarczyły do odniesienia kolejnego w tym sezonie zwycięstwa. Transmisję z meczu przeprowadzi stacja Canal + Sport 3.

PROGRAM 28. KOLEJKI 12 kwietnia (piątek): Warta Poznań - Korona Kielce (godz. 18), Pogoń Szczecin - Ruch Chorzów (20.30).

13 kwietnia (sobota): Stal Mielec - Widzew Łódź (15), Puszcza Niepołomice - Lech Poznań (17.30), Raków Częstochowa - Legia Warszawa (20).

14 kwietnia (niedziela): ŁKS Łódź - Radomiak Radom (12.30), Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków (15), Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław (17.30).

15 kwietnia (poniedziałek): Piast Gliwice - Zagłębie Lubin (19).

