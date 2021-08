Osiedle Antoniuk. 35-latek wszedł po balkonach na IV piętro i zasnął w cudzym mieszkaniu. Był poszukiwany za kradzież OPRAC.: Izabela Krzewska

Poszukiwany zaliczył "wpadkę", ale przynajmniej trafił do aresztu wyspany. pixabay.com/ zdjęcie ilustracyjne

Lokator, który po powrocie do domu zastał na łóżku obcego mężczyznę, zamknął go w pokoju i wezwał policję. 35-latek został zatrzymany i trafił do aresztu.