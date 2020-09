OiFP. Verbum nobile - wersja koncertowa. Dyrygował Wojciech Semerau-Siemianowski. Chór OiFP przygotowała Violetta Bielecka (zdjęcia, wideo)

Niestety same partie wokalne, czy to solowe, czy duety, skomponowane zostały w sposób, który w dzisiejszym rozumieniu i konfrontacji z wielkimi ariami operowymi niewiele ma wspólnego z przebojowością. Czasem odnosiłem wrażenie, że melodie meandrują w kierunku, który wręcz utrudnia zabawę przypisaną gatunkowi - wszak "Verbum nobile" to opera komiczna. I może dlatego - mimo dobrej instrumentacji, nie wystawiana tak chętnie jak "Halka".

Otwierając koncert prof. Ewa Iżykowska-Lipińska zapowiedziała, że melomani mogą liczyć na wersję sceniczną tego dzieła Moniuszki. W pierwszych rzędach - udawało się śledzić akcję, wszystkie partie wokalne były dobrze słyszalne. Jak było słychać w ostatnich rzędach - nie wiem. Dobrą informacją jest przyznanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego operze dotacji w wysokości 150 tys. zł, pochodzącej z Funduszu Promocji Kultury na powstanie opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej poprawy akustyki w OiFP. Co ważne dokumentacja ma być gotowa do 23 grudnia 2020 roku. A to pierwszy krok, by melomani przy Odeskiej zamiast szumu klimatyzatorów usłyszeli wszystkie niuanse brzmieniowe orkiestry i mogli w pełni zachwycać się głosami solistów.