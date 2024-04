Koncert Dyplomantów. Uczniowie Uniwersytetu Muzycznego zaprezentowali się przed białostocką publicznością

Jak co roku w Sali Koncertowej przy ul. Podleśnej dyplomanci zaprezentowali się w zróżnicowanym programie. W pierwszej części koncertu melomani usłyszeli jedno z najbardziej cenionych dzieł fortepianowych Camille’a Saint-Saёnsa – II Koncert fortepianowy g-moll op. 22. Utwór powstał w niespełna 17 dni, a kompozytor napisał go na okoliczność występu swojego rosyjskiego przyjaciela, Antoniego Rubinsteina, który miał dyrygować Koncertem w Paryżu. Prawykonanie z 1868 roku, z udziałem samego Saint-Saёnsa w roli pianisty, nie wzbudziło entuzjazmu krytyków. Dziełu zarzucano eklektyzm, a kompozytor rzeczywiście starał się unikać konwencjonalnych rozwiązań, wprowadzając do partytury nowatorskie elementy, które ostatecznie przyczyniły się do wyjątkowego charakteru utworu. Koncert słynie ze skomplikowanej partii solowej fortepianu, prezentującej zarówno techniczną biegłość, jak i ekspresję wykonawczą solisty.

Drugą część wieczoru rozpoczęła Legenda op. 17 Henryka Wieniawskiego. Według krążącej wokół tego utworu anegdoty, został on skomponowany przez Wieniawskiego w jedną noc po tym, gdy odrzucono starania wybitnego wirtuoza o rękę Izabeli Hampton. Targany emocjami muzyk chciał swoim dziełem przekonać ojca ukochanej, sir Hamptona, do zgody na zaślubiny z jego córką. Piękno kompozycji zdołało przełamać niechęć Hamptona. Nic dziwnego, w Legendzie Wieniawski zawarł całą paletę ludzkich emocji, a wyraźnie wyczuwalny tu psychologizm wpisywał się w romantyczny gust epoki, co przysporzyło utworowi niemałej popularności. Pod względem technicznym Legenda jest niezwykle wymagająca. Jej ekspresyjna melodyka, w połączeniu z wirtuozowską partią solową skrzypiec, wymaga od wykonawcy wszechstronnych umiejętności, w zamian oferuje artyście dużą swobodę interpretacyjną.