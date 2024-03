Ogólnopolski protest rolników zaostrza się. W środę 20 marca w woj. podlaskim będzie można spotkać wiele blokad

Ogólnopolski protest rolników woj. podlaskie

Blokady rolnicze woj. podlaskie 20 marca

blokada trasy S8 w obu kierunkach i cały węzeł z wiaduktem w miejscowości Milewo Zabielne w gminie Kobylin Borzymy (rozpoczęcie blokady 07.00)

most w Nowogrodzie

dwa mosty w Piątnicy

most w Wiźnie

rondo w Jeżewie Starym

most w Łapach

most w Narwi

dwa mosty na Bugu Siemiatycz-Frankopol

węzeł drogowy DK 8 i DW 665 w Augustowie (7-dniowy protest z możliwością rozszerzenia do 30 dni).

węzeł drogowy S8 i Via Baltica w okolicy Ostrowi Mazowieckiej

Zambrów ul. Fabryczna od godz. 11 do godz. 14

Kleosin (30 dniowy od 07.00 do 19.00)

most w Ploskach (30 dniowy od 07.00 do 19.00)

Protestów może być więcej, ponieważ rolnicy wiele strajków organizują oddolnie. Dodatkowo w zależności od organizatora może różnić się ile blokady będą trwać. Dlatego też z czasem powinno pojawiać się więcej informacji na temat protestów.