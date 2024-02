Ogólnopolski protest rolników. Wojewoda spotkał się z protestującymi rolnikami. Blokada S8 potrwa do czwartku

Spotkanie wojewody podlaskiego z rolnikami

We wtorek 20 lutego z protestującymi rolnikami spotkał się wojewoda podlaski Jacek Brzozowski i wicewojewoda Ewa Kulikowska. Na ich ręce została złożona petycja, która zawiera postulaty strajkujących gospodarzy. Główne żądania to zakaz importu towarów rolnych z Ukrainy, rezygnacja z założeń Zielonego Ładu, bezzwłocznych wypłat dopłat suszowych oraz dopłat do zboża czy kukurydzy.

Wiemy doskonale, skąd się bierze rozgoryczenie rolników – mówił po spotkaniu wojewoda. – Jesteśmy gotowi do rozmów i z całą pewnością nie będziemy się chować przed protestującymi. Mam nadzieję, że wszyscy zdają sobie sprawę, że obecna sytuacja jest konsekwencją działań poprzedniego rządu. Trwają prace nad systemowymi rozwiązaniami, które wyszłyby naprzeciw oczekiwaniom rolników. Tego rodzaju rozwiązania nie powstają w jeden dzień - mówił Jacek Brzozowski.

Pod petycją podpisało się kilkadziesiąt osób z gmin: Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Bielsk Podlaski, Czyże, Narew, Hajnówka, Zabłudów i Suraż.