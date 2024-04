Ogłoszono wyniki rekrutacji do białostockich przedszkoli i szkół podstawowych

W Białymstoku, podczas tegorocznej rekrutacji, do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i placówek niepublicznych, z którymi Miasto Białystok ma podpisaną umowę, przyjętych zostało ponad 2,8 tys. dzieci.

Najwięcej wniosków złożono do:

- Mamy duże, ośmioodziałowe przedszkole, w którym jest aż 200 przedszkolaków. Co roku organ prowadzący symuluje potrzeby i te miejsca przydziela. W tym roku dla trzylatków i czterolatków mieliśmy przygotowanych 47 miejsc, dla pięciolatków - 21 miejsc, a w grupie czterolatków i pięciolatków - tylko dwa miejsca. Do szkoły przyjęliśmy natomiast 145 uczniów. Mamy w niej możliwość utworzenia ośmiu pierwszych klas – mówi Andrzej Wasilewski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z oddziałami przedszkolnymi. - Nasza placówka, z racji położenia i rozwoju tej części miasta, aktualnie wysuwa się na pierwszą pozycję pod względem liczby uczniów. To wcale nas nie cieszy. Wiadomo, wolelibyśmy być bardziej kameralną szkołą. Ale że lokalowo nasz obiekt jest dość duży, to na razie w miarę sobie radzimy.