Nowy mural w Białymstoku? Mieszkańcy miasta są zaintrygowani ozdobą budynku przy ul. Wierzbowej (ZDJĘCIA)

Do niedawna skromny, pokryty sidingiem budynek nie przyciągał wzroku przechodniów. Dziś mieszkańcy miasta są zaintrygowani jego wyglądem. Zdjęcie instalacji, która ozdobiła ścianę budynku, pojawiło się na popularnej grupie FB "Kronika Białostocka", a nawet na oficjalnym profilu informacyjnym Województwa Podlaskiego. Wiele osób dopytuje, gdzie znajduje się nowa atrakcja. Pojawiły się nawet głosy, że to "najpiękniejszy mural w Białymstoku".

Na budynku przy ul. Wierzbowej nie ma jednak muralu. Ścianę pokrywa wieloformatowy baner. Plandeka została wycięta w taki sposób, by pasowała idealnie do kształtu zabudowania. Grafika ma doskonałą jakość i faktycznie całość z daleka wygląda jak mural. Na obrazie widzimy dziewczynkę, która podlewa kwiaty w oknie. To nawiązanie do słynnej podlaskiej "Dziewczynki z Konewką" (muralu przy ul. Częstochowskiej). Koszt wykonania i instalacji baneru wyniósł ok. 4 tys. zł. Z własnej kieszeni pokryli go właściciele domu.