Nowe murale w Białymstoku. One pojawiły się od początku 2020 roku. Znasz ich lokalizację?

Nowy dworzec to za mało. Wasilków walczy o więcej przystanków na linii kolejowej Białystok-Sokółka w ramach przebudowy linii nr 6

Na razie to tylko plany. Ale gmina Wasilków pozyskuje coraz więcej sojuszników do pomysłu budowy dwóch nowych przystanków na jej terenie w związku z planowaną przebudową linii kolejowej nr 6 Białystok – Sokółka. Ułatwi to życie mieszkańcom, bo za klika lat Wasilków będzie miał więcej ludności niż Łapy.