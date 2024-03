Nowi prokuratorzy okręgowi w Podlaskiem. Zmiany dotyczą Białegostoku i Łomży. Odwołany zastępca "regionalnego"

Zmiany w kierownictwie prokuratur okręgowych i regionalnej w Podlaskiem

Krajowa - regionalna - okręgowa - rejonowa. Tak wygląda gradacja prokuratur w Polsce (on najwyższej rangą, do najniższej). Po wyborach parlamentarnych i zmianie Ministra Sprawiedliwości, który jest jednocześnie Prokuratorem Generalnym, kadrowa karuzela stanowisk schodzi do coraz niższych szczebli. Po wymianie Prokuratora Krajowego, odwołana została część regionalnych.

Czytaj też: