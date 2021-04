New Pop Festival 2021. Poznaliśmy już pierwsze gwiazdy. Sprawdź, kto odwiedzi Białystok

Po dużym sukcesie pierwszej oraz drugiej edycji, oraz po wyjątkowej wirtualnej odsłownie edycji trzeciej, New Pop Festival wraca di Białegostoku. Tym razem ten dwudniowy, miejski festiwal odbędzie się 10-11 lipca 2021 (sobota, niedziela), podobnie jak w ubiegłych latach, na terenie Pałacu Branickich.

Organizatorom zależy oczywiście na tym, by pod sceną pojawiła się spragniona muzycznych wrażeń publiczność.

- Do walki z pandemią wyposażyliśmy się w różne scenariusze, aby tylko spotkać się z Wami - wspaniałą publicznością naszego festiwalu. Tęskniliście? My bardzo... - informują swoich fanów twórcy festiwalu.

Jak na razie nie wiadomo, na co dokładnie pozwolą panujące w kraju obostrzenia.

- Od 15 maja dopuszczamy możliwość organizacji wydarzeń kulturalnych na świeżym powietrzu, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. Myślę, że te imprezy na tą chwilę muszą wpisywać się w te wyznaczniki czy standardy, które tutaj proponujemy. Oczywiście to, co będzie w sezonie letnim, kiedy rozpoczną się wakacje, kiedy ta liczba koncertów czy eventów jest większa, tutaj zostawiamy sobie przestrzeń do decyzji - mówił podczas środowej konferencji prasowej (28.04) Adam Niedzielski, minister zdrowia.