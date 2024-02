Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego - marzec 2024. Okazja nie tylko dla kolekcjonerów militariów. Do nabycia Stary, Ziły, wózki Adrian Kuźmiuk

Najnowszy przetarg AMW. 6 marca 2024 roku to niezwykle istotna data dla miłośników militariów oraz entuzjastów wojskowej technologii. W tym dniu odbędzie się najnowszy przetarg organizowany przez Agencję Mienia Wojskowego. To doskonała okazja dla wszystkich zainteresowanych nabyciem autentycznego sprzętu wojskowego, który będzie dostępny do zakupu. W ofercie znajdą się między innymi ciężarówki Star i Ził wraz z pełnym, a także wózki elektryczne i podnośniki widłowe!