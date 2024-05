Nowe licytacje samochodów z Agencji Mienia Wojskowego już wkrótce w maju 2024

Agencja Mienia Wojskowego pozbywa się maszyn. Do kupienia są przyczepy, walce, równiarki, ciężarówki i busy. Oto najnowszy przetarg AMW

Wojsko jak co miesiąc wystawia na sprzedaż swoje pojazdy. Proponowane przez AMW auta cieszą się dużą popularnością z powodu niskiej ceny. Wystawione na licytację egzemplarze wzbudzają zainteresowanie zarówno wśród przedsiębiorców szukających sprawdzonego sprzętu, jak i wśród kolekcjonerów chcących spełnić dziecięce marzenia. Samochody pochodzące z wojskowych zasobów to także gratka dla osób, które szukają aut do codziennego użytku.