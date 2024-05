Martwy łoś na Alei 1000-lecia Państwa Polskiego w Białymstoku. Kierowco zawsze zgłaszaj do patrolu Straży Miejskiej red.

Dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na miejskich drogach i o kolizje takiej zwierzyny z pojazdami nie trudno. Dziś nad ranem (23.05) martwy łoś leżał na Alei 1000-lecia Państwa. Jak łoś zginął? Nie wiadomo, ale jeśli dojdzie do zderzenia auta z dzikim zwierzem i jest ono martwe, należy to zgłosić do patrolu Straży Miejskiej albo na policję.